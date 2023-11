Jeux Video

y aura une news pour ça lundi à l’annonce des nominés

Je m’en tape de vos avis perso,Mais là on se fait chier donc vous propose de prendre les paris objectifs sur qui repartira avec chaque médaille.- Baldur’s Gate III- Zelda : Tears of the Kingdom- Baldur’s Gate III- Alan Wake 2- Final Fantasy XVI- Alan Wake 2- Fortnite- Sea of Stars- Monopoly Go- Armored Core VI- Spider-Man 2- Starfield (ouais on sait, BG3 techniquement mais on sait que les Game Awards partagent)- Pikmin 4- Mortal Kombat 1- Super Mario Bros. Wonder- EA Sports FC 24- Diablo IV- Super Mario Bros.(uniquement ceux annoncés comme tel)- GTA VI si le trailer annonce 2024- STALKER II s’ils veulent faire passer un hommage politique- Sinon FFVII Rebirth- Forspoken (qui néanmoins recevra 1 vote de la part du public)- Star Wars Jedi : Survivor- Picross S9- Street Fighter 6- Resident Evil 4 Remake- Dead Space Remake- Assassin’s Creed Mirage