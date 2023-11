Les notes sont tombées et Modern Warfare 3 est l’épisode le plus salement notée de la saga avec seulement 53% sur Metacritic et 54% sur OpenCritic. Le COD MW3 original, meme si ce n'est pas le meme jeu, avait eu 88.A noter que certains sites ont noté le jeu complet quand d'autres ont seulement noté la campagne pour le moment.DigitalSpy 6/10Screenrant 6/10Gamespot 5/10Atomix 5/10IGN 4/10VGC 4/10