Oui.Un jeu Burnout vient de sortir en exclusivité sur l'eShop Switch.C'est une daube, ça n'a rien à voir de près ou de loin avec EA ou Criterion.Et comme tous les jeux de cet obscur développeur (comme tant d'autres), ça coûte 2 ou 3€ pour essayer de baiser un maximum de monde.Preuve qu'il n'y a même plus de modération du coté du catalogue Switch ?Burnout est toujours une marque déposée et renouvelée par EA, donc ce jeu est tout simplement présent illégalement."SEAL OF QUALITY"

posted the 11/07/2023 at 10:39 AM by shanks