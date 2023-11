Rappel.Hier, des employés de Microsoft (Xbox mais pas que) hurlaient à la lune car les ressources humaines ont décidé de mettre fin à l'un de leurs avantages : le Game Pass Ultimate gratos (depuis 2009 quand même).238.000 employés en bénéficiaient à l’œil.Aujourd'hui, apprenons que Spencer est montré sur l'estrade tel le messie pour direBon il l'a pas dit comme ça mais c'est pareil : les 238.000 employés gardent leur Game Pass Ultimate gratos pour janvier 2024 et au-delà.Superbe histoire hein

posted the 11/04/2023 at 01:09 PM by shanks