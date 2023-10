Alors que de nombreux joueurs consoles se retrouvent privés d'Alan Wake 2, faute d'une sortie physique sur PS5 et Xbox Series X, les joueurs PC, moins enclins à acheter des jeux physiques, remontent plutôt que le jeu serait particulièrement gourmand... C'est ce que l'on va voir avec Digital Foundry, toujours là pour nous décortiquer graphiquement les plus beaux titres de l'industrie !De mon côté, le jeu est plutôt bon (et s'en sort curieusement pas si mal sur Xbox Series S), je publierai plus tard du gameplay de la version Series X (sans Ray Tracing, malheureusement).