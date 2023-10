L'histoire de l'industrie du jeu vidéo est marquée par des moments fondateurs qui ont laissé une empreinte indélébile. L'un de ces moments concerne Gunpei Yokoi, un ingénieur japonais, et son voyage en train qui a changé le cours de l'Histoire. Employé chez Nintendo dès 1965, Yokoi travaillait en tant qu'ingénieur et effectuait des tâches de routine, lubrifiant les presses à hanafuda, un jeu de cartes traditionnel japonais. Cependant, son véritable génie a été révélé à la fin des années 1970. Pendant un trajet en train, il a observé un homme d'affaires qui, pour tuer l'ennui, jouait avec une calculatrice. Cette observation anodine a inspiré Yokoi à concevoir une révolution : le jeu vidéo portable.Quelques jours plus tard, Yokoi se retrouve dans une situation qui ne lui plaît pas du tout : le chauffeur de Hiroshi Yamauchi, le patron de Nintendo, étant indisponible, on demande à Yokoi - seul au sein de la compagnie à savoir conduire une voiture américaine - de conduire Yamauchi à un rendez-vous. Malgré sa colère, "je ne suis le chauffeur de personne !", il profite de l'opportunité d'être seul dans une voiture avec le grand patron. Il parle de son idée, "Si nous parvenons à créer une machine de jeu aussi petite et fine qu’une calculatrice, les salariés pourront jouer à des jeux sans se faire prendre !", en pensant que Yamauchi n'écoute pas vraiment celui qui le conduit. Sauf qu'il a tort, Yamauchi réfléchit déjà à la suite. Quelques jours plus tard, Yokoi est convoqué dans le bureau de Yamauchi, où se trouve un cadre de Sharp, une firme d'électronique qui était justement spécialisée dans les objets qui tiennent dans une main.Ainsi, l'histoire du jeu vidéo portable commençait à prendre forme. Gunpei Yokoi est donc à l'origine de la création du fameux "Game & Watch" en 1980, un appareil de jeu électronique de la taille d'une carte de visite, doté d'un écran LCD permettant de jouer à un jeu. Ce petit appareil était révolutionnaire à l'époque, et il est devenu le point de départ de nombreuses innovations dans l'industrie du jeu vidéo. Le Game & Watch a démocratisé le LCD, mais pas uniquement ! C'est la console qui a introduit la croix directionnelle, ou D-Pad, qui est devenue un élément clé dans l'industrie, puisqu'une écrasante majorité des futures manettes et consoles portables l'intègreront. Notons d'ailleurs que la croix directionnelle de Nintendo était sous brevet exclusif jusqu'en 2005. Autrement dit, tous les autres constructeurs de consoles devaient rivaliser d'ingéniosité pour proposer un équivalent, aussi efficace, mais différent ! Malgré son écran monochrome et ses spécifications modestes, le Game & Watch a gagné en popularité et a jeté les bases de ce qui allait devenir la saga des consoles portables Nintendo.L'impact de Gunpei Yokoi sur Nintendo et l'industrie du jeu vidéo ne peut être surestimé. Le Game & Watch a été suivi par le Game Boy en 1989, qui a été un énorme succès avec 129 millions de consoles vendues (Game Boy et Game Boy Color), ce qui en fait toujours la quatrième console la plus vendue de tous les temps, derrière la DS et la Switch, ses descendantes directes. Une simple rencontre avec un businessman qui jouait sur sa calculatrice dans un train japonais, aura permis aux joueurs du monde entier de jouer n'importe où. Cette révolution a ouvert la voie aux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Micro, Nintendo DS, Nintendo 3DS et Nintendo Switch. Chez la concurrence aussi, les consoles portables telles que PSP, PS Vita, Game Gear, Atari Lynx et autres Neo Geo Pocket n'auraient jamais pu exister sans Yokoi. L'héritage de Yokoi est également visible dans l'industrie de la technologie, avec l'importance qu'a pu prendre l'écran LCD dans toute la technologie, tout comme le principe de la croix directionnelle qui a été repris un peu partout.