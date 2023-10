La licence FIFA nous a empêchés de faire beaucoup de choses de ce type. Encore une fois, FIFA n'est qu'un nom sur la boîte, mais elle nous a interdit de nous développer dans des domaines que les joueurs souhaitent. En gros, le seul bénéfice que nous tirons de la FIFA lorsqu'il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est quatre lettres sur une boîte, à une époque où la plupart des gens ne voient même plus la jaquette puisqu'ils achètent le jeu en dématérialisé



Je cherchais les chiffres de ventes d'EA Sports FC 24, et je suis passé à côté d'une information importante : selon Gamekult, 86% des ventes du jeu ont été réalisés au format dématérialisé au Royaume-Uni !On parle donc de 924.000 jeux en téléchargement contre 150.000 jeux vendus au format physique, pour environ 1.000.000 de ventes à la sortie du jeu (First Week). Des chiffres qui ont dû évoluer depuis.Lors du non renouvellement de la licence FIFA, le PDG d'EA avait dit ceci :Information importante : La version Nintendo Switch du jeu est désormais la même que les versions de salon, à l'exception du framerate bloqué à 30 fps ! Une bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo Switch.