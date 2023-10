Je me délecte vraiment du circuit d'Hakone dans Forza Motorsport 2023 ! Il est juste magnifique, avec ses effets de lumière finement travaillés !J'ai activé le mode Ray-Tracing et lancé une course de nuit par pluie battante sur le circuit d'Hakone sur Xbox Series X, et j'en ai pris plein les yeux ! C'est juste sublime, le travail sur les lumières est incroyable sur ce jeu, sur lequel on prend énormément de plaisir à remonter à la première place !La possibilité d'avoir n'importe quelle course sous n'importe quel temps à n'importe quelle heure de la journée me rappelle les jours de gloire de Project Cars, très content de la direction prise par Turn 10. Il y en a d'autres ici qui prennent leur pied sur Forza Motorsport ?