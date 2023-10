le nombre de nouveautés dans un Top 10 et même Top 30...faut remonter à très longtemps pour voir cela, bien sur les formats multi aide grandementHormis Pikmin 4 tous les habitués du top 10 ont été éjectés.5 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 18,307 (882,536)14 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 7,602 (5,144,870)15 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,525 (5,501,211)16 [NSW] Pikmin 1+2 (Nintendo, 09/22/23) – 7,117 (31,058 )18 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,458 (3,274,924)20 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,756 (5,295,392)21 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4,034 (1,309,169)22 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 3,806 (1,867,940)23 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,474 (4,117,976)24 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,441 (7,538,619)25 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,082 (1,181,889)26 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,796 (3,472,832)27 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2,450 (925,182)28 [NSW] Super Bomberman R 2 (Konami, 09/14/23) – 2,368 (18,389)30 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,265 (1,167,488 )