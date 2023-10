Aïe. Prévu pour le 10 octobre, Microsoft a ajouté une early access qui débute le 5 octobre 2023 pour les possesseurs de la Premium Edition ! Premium édition qui n'est pas dans le Game Pass (enfin rien de nouveau, comme depuis... bah que le Game Pass existe en fait).Ce sera probablement l'occasion d'entendre à nouveau le mécontentement d'une partie des joueurs, désirant obtenir "Day One" leurs titres dans le Xbox Game Pass (même si, en l'occurence, le Day One est le 10 octobre).J'ai hâte de mettre la main sur ce jeu !

