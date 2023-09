Forspoken devient encore meilleur grâce à l'arrivée du FSR3.0 qui est sorti aujourd'hui et qui fonctionne sur toutes les cartes graphiques ! C'est également l'occasion de rejeter un oeil sur Immortals Aveum !Sur ROG ALLY ça fonctionne au poilSur Steam Deck ça plante sur Forspoken mais ça passe sur Immortals

posted the 09/30/2023 at 10:32 PM by suzukube