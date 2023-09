Bonjour à tous,Aujourd'hui, j'étais choqué, j'ai vu des dizaines de jeux FIFA 20 à 1 €... Et même à ce prix-là, impossible de les vendre O_o ! Et en Martinique, l'île aux jeux à 99,99 €...Je n'imagine même pas le nombre de FIFA 15, 16, 17, 18 et 19 dans la nature ! A moins qu'ils ne trainent dans les armoires des passionnés ?Et je me suis alors demandé : le plastique des boitiers est-il recyclable ? Peut-on les mettre dans la borne jaune de recyclage ? Et pour les BluRay eux-mêmes, que peut-on en faire à part les accrocher pour faire fuire les colibris (et comme je les aime bien bah nan j'vais pas les accrocher) ?Sinon, vous avez 10 heures d'essai dans le Game Pass Ultimate en ce moment sur EA Sports FC 24, la nouvelle proposition d'EA pour les jeux de foot ^^ ! Hâte d'essayer cela !