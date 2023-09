Xbox Series S : 1440p/60fps dynamique (souvent 1152~1080p)



Steam Deck : 800p FSR2 Qualité | Paramètres bas



Nintendo Switch : 900p/60fps dynamique (souvent 720-640p) | Portable 720p dynamique (souvent 480p)



PS5 : 2160p/60fps dynamique (souvent 1800~1728p)



- Cette comparaison est centrée sur les différences de la version Switch. Si vous êtes intéressé par la version Xbox Series X et PC, vous pouvez les voir ici







- Les consoles ont un seul mode d'affichage dans Mortal Kombat 1 à 60fps avec une résolution dynamique et FSR.

- La Xbox Series S a quelques coupures mineures dans certains paramètres comme la géométrie du terrain, les effets de post-traitement, la densité des ncps, les textures ou les ombres par rapport à la PS5/XSX.

- La Nintendo Switch a des réductions dans tous les aspects visuels. Textures, géométrie, éclairage, animations, effets de post-traitement... etc.

- Le taux d'images par seconde est limité à 60fps sur toutes les plateformes. Les cinématiques en jeu, les menus et les mouvements spéciaux sont limités à 30fps.

- La Switch vise à atteindre 60fps pendant les combats, mais c'est un peu instable.

- Le Steam Deck n'arrive pas à atteindre 60fps même aux paramètres les plus bas. Par conséquent, je vous recommande de verrouiller le taux de rafraîchissement à 40hz en bas ou à 30hz en moyen.

- Les temps d'attente pour commencer les combats sur Switch sont parfois fastidieux.

- Dans l'ensemble, l'expérience de jeu est bonne sur toutes les plateformes. Cependant, si vous avez la possibilité de choisir la version Xbox Series, PS5 ou PC, je vous recommande celles-ci.

Bonus ROG ALLY :