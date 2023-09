(1955-2023)



le créateur de Cobra, Buichi Terasawa, est décédé à l'âge de 68 ans, des suites d'un infarctus du myocarde.







Buichi Terasawa avait débuté sa carrière dans les années 1970 auprès d'Osamu Tezuka, considéré dans l'archipel nippon comme le dieu du manga. Terasawa est son assistant sur des œuvres mythiques comme Black Jack, Phénix ou La Vie de Bouddha.En 1977, Buichi Terasawa lance Cobra, qui fait de lui l'un des mangakas les plus célèbres de sa génération. Pour le physique de son héros, un aventurier de l'espace gouailleur dont le bras gauche dissimule une arme, le "rayon Delta", il s'inspire de Jean-Paul Belmondo.Le manga, qui s'écoule à plus de 50 millions d'exemplaires, donne lieu à une série animée qui rencontre un immense succès dans le monde. L'auteur revisitera souvent par la suite Cobra et livrera même une version coloriée par ordinateur de son célèbre manga.Buichi Terasawa enchaîne ensuite avec d'autres titres - Midnight Eye Goku (1987), Kabuto (1987) - et propose également à la même époque Black Knight BAT (1985), le premier manga en couleur sur ordinateur.En 1989, la mort de son maître Osamu Tezuka est un choc immense. Il ne dessine pas pendant une année et se lance à son retour dans le tout-numérique avec Takeru (1992), premier manga entièrement conçu sur ordinateur.Il avait réduit par la suite progressivement ses activités, se consacrant notamment à une suite de Cobra, Over the Rainbow (2019). Atteint d'une tumeur au cerveau, il avait été opéré à plusieurs reprises et souffrait depuis d'une paralysie du côté gauche de son corps.Buichi Terasawa avait apporté dès ses débuts son soutien à Hirohiko Araki, le créateur de JoJo's Bizarre Adventure. Et il lui avait inspiré le personnage de Hol Horse dans la troisième partie du manga, Stardust Crusaders.