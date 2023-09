Jeux Video

Bordel de merde, même pas la peine que j'allume une console new gen, je vais crever et elle avec.



Le test de Starfield attendra, j'en ai rien à foutre.



Pas possible qu'on crève autant en septembre.

J'ai pris une douche y a 2h, j'en peux déjà plus.

Sandrine Rousseau avait raison, faut arrêter les barbecue.



Et encore, y a eu une coupure d'eau y a 4h, c'était la panique dans l'immeuble, le voisin d'en haut est descendu en criant qu'il voulait faire la vaisselle mais il mentait, il voulait juste prendre sa douche tellement il suait du foin.



Un technicien d'astreinte est intervenu en urgence.

Le mec a tout sauvé en 15mn, c'était comme le messie.







Sinon j'ai regardé l'épisode 4 de One Piece Netflix.

Sympa.

Mais je ne comprend pas la hype de certains, quand cette adaptation oublie l'élément fondateur de l'oeuvre d'origine.

Lisez le manga.