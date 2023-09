Il y a du remue-ménage sur la toile concernant Starfield, le tout dernier RPG de Bethesda qui est désormais disponible. L'embargo sur le jeu est levé, et Internet est inondé de vidéos et d'opinions diverses à son sujet..Malheureusement, si vous aviez prévu de jouer à Starfield sur le Steam Deck de Valve, j'ai de mauvaises nouvelles. Apparemment, ce n'est pas le mariage parfait pour ce petit PC. Plusieurs critiques ont testé le jeu sur le Steam Deck et les résultats ne sont pas fameux. On parle de temps de chargement longs, de plantages fréquents et de performances instables, avec des chutes importantes de framerate pendant le jeu et les combats.Certaines personnes recommandent de mettre tout en mode "basse qualité" et d'activer AMD FSR2 pour avoir une expérience de jeu à peu près correcte. Même dans ces conditions, le framerate peut chuter à 20 fps lors de l'exploration de grandes villes.Il faut dire que Starfield est un jeu très exigeant. Il tourne à 30 images par seconde sur la Xbox Series X, une console développant pas moins de 12 TeraFLOPS et met à l'épreuve les cartes graphiques des PC de Gamers. Donc, il n'est pas étonnant d'apprendre que le Steam Deck, qui n'est pas une bête de puissance, a du mal à le faire tourner.Todd Howard de Bethesda avait déjà laissé entendre cela en juin lorsqu'il hésitait à confirmer si le jeu serait compatible avec le Steam Deck. Il avait répondu, "Nous en parlerons plus tard, ouais." Eh bien, le moment est venu, et il semble que, pour le moment du moins, Starfield sur le Steam Deck ne soit pas une expérience optimale.Cependant, il y a de l'espoir pour l'avenir. Un patch futur pourrait améliorer les choses, et des moddeurs pourraient tenter de faire tenir le jeu correctement sur le Steam Deck. En attendant, la meilleure expérience pour jouer au nouveau RPG reste sur Xbox, même sur la Xbox Series S qui permet d'en profiter dans de bonnes conditions.À la prochaine,SuzuKube.Merci à Famimax pour l'information.