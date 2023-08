Découvert 30 ans après (comme le 1er épisode), Metal Slug 2 m'a conquis à son tour ! Je l'ai même préféré au 1er opus, c'est dire ! La réalisation est AHURISSANTE : c'est bourré de détails, la DA est magnifique avec des lumières incroyables en Égypte ou des effets 3D justes fous, comme ce pont suspendu à la fin !

Encore plus d'ennemis, plus de décors destructibles, de nouveaux personnages, véhicules et armes... Aurait-on l'épisode ultime ?

On peut certes pester sur les ralentissements qui sont nombreux, mais pas au point de rendre l'expérience "injouable", ou bien encore, le fait qu'une version corrigée, "X", soit sortie peu de temps après à prix très fort (je le découvre à la lecture des avis précédents). Il n'empêche : accrochés à la borne d'arcade, mon fils et moi même avons une fois de plus adoré !

Les niveaux sont hyper inventifs, et je ne suis pas près d'oublier les hilarantes transformations des persos, ce métro qui nous a foncé dessus ou encore ce final très martien et très surprenant ! Non vraiment, une fois encore, j'ai adoré. Quelle série, décidément ! Un immense coup de chapeau à SNK, avec 30 ans de retard.