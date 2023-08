Winlator permet de jouer à ses jeux PC sur système Android ! Et pour les joueurs Xbox qui ont vu à travers ce titre une solution pour gouter à Baldur's Gate 3 avant 2024, que nenni : Cette solution ne vous permettra que de jouer à des titres anciens, tels que Diablo II, Skyrim ou Fallout New Vegas (et encore, en version demat'). Vous pouvez en revanche vous tourner vers Geforce Now pour jouer à ce titre assez exceptionnel, il faut l'avouer !Mais avec l'évolution des puces de nos téléphone et les progrès de l'émulation, il est possible, qu'un jour, des jeux plus évolués soient eux aussi émulables !