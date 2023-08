Le jeu sort officiellement dans 1 mois et 5 jours et toujours rien.

AUCUNE PUB...à la TV, sur les réseaux, au cinema, bref nulle part.



Pendant ce temps Spiderman 2 s'affiche de plus en plus.



C'est quoi le projet de MS sincèrement ?

Ont ils abandonné le grand public pour à ce point ne RIEN faire ?