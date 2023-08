Salut, je n'ai pas posté ici depuis un momentDepuis, j'ai sortis mes 3 derniers jeux sur Nintendo Switch: Les 2 épisodes de la série RPG style Japonais "Light Fairytale", et le jeu de course arcade "Super Night Riders".Il sont enfin jouables sur portable après l'annulation des versions Vita, enfin, si on oublie les *portables* x64Jusqu'à - 50% actuellement sur l'eShop:Light Fairytale Episode 1:Light Fairytale Episode 2:Super Night Riders:Voir les bande-annonces plus bas, aussi, il y a un aperçu de 2 jeux en développement pour une sortie en fin d'année sur Steam, puis sur consoles l'année prochaine: "Light Fairytale Episode 3" et "Super Night Riders S1".Plus d'info: https://neko.works Merci