Salut! Je pars pour qcq jours à Tokyo pour le taf. J'aurai normalement un peu de temps libre. J'aurai voulu trouver une boutique de vieilleries Nintendo/Sega pas cher. J ai vu qu on pouvait trouver des SFC à 20 balles... avez des adresses sympa ? Je suis déjà allé à Akihabara c'était cher et pas ouf. Pas sur que les japonais soient trop dans le retrogaming ? Merci!

Who likes this ?

posted the 07/30/2023 at 11:43 AM by seb84