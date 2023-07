Dreams n'aura plus de suivi a partir du 1er septembre 2023 et au guise de cadeau d'adieu, Media Molecule a sorti une dernière création appelé Tren, un jeu de train qui proposera 95 circuits et qui sera dispo le 1er Aout.

posted the 07/28/2023 at 10:21 AM by guiguif