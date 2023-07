Jeux Vidéo

Ratchet and Clank : Rift Apart a été la vitrine du disque dur ultra-rapide de la PlayStation 5 - mais sur PC, le jeu n'en a techniquement pas besoin du tout.Dans un billet de blog aujourd'hui censuré sur Steam, Sony, Insomniac et le célèbre développeur de portages Nixxes ont révélé la configuration système requise pour le jeu sur PC, qui montre que vous pouvez vous passer des plateaux magnétiques standard d'un disque dur traditionnel si vous vous contentez des spécifications minimales (720p à 30 images par seconde).Avant que vous ne considériez cela comme la nouvelle preuve que le SSD de la PS5 n'était pas nécessaire, sachez qu'une autre innovation technologique est à l'œuvre ici : DirectStorage de Microsoft, dont la récente version 1.2 a ajouté la possibilité de mettre en mémoire tampon les données des disques durs lents avant de les transmettre à votre GPU pour décompresser rapidement les contenus des jeux.Dans le billet de blog, le portage de Rift Apart par Nixxes est présenté comme le tout premier jeu à implémenter DirectStorage 1.2, et le programmeur principal Alex Bartholomeus a spécifiquement suggéré que c'est la raison pour laquelle vous pouvez encore utiliser un disque dur traditionnel.En juin 2020, Marcus Smith, directeur créatif d'Insomniac, avait pourtant soutenu que Rift Apart "n'aurait pas été possible sans le SSD de la PlayStation 5"Nous savons depuis un certain temps que c'est un mensonge - en septembre 2021, j'ai constaté que la PS5 faisait bien tourner le jeu avec le SSD compatible le plus lent que j'ai pu acheter. Mais dans ce même article, j'ai montré que les temps de chargement de la PS5 ne sont pas une blague lorsque les développeurs optimisent pour le SSD, quel que soit le SSD que vous utilisez. J'ai chargé à plusieurs reprises un niveau entier dans Final Fantasy VII Remake en seulement 10 secondes, au lieu des 43 secondes nécessaires sur une PS4.En outre, il faut parfois des années aux développeurs pour tirer pleinement parti du matériel d'une console. En 2013, Naughty Dog faisait des choses incroyables sur la PlayStation 3 datant de 2006, au point que le jeu semble bien meilleur sur cette version, qu'il ne l'est sur un matériel au niveau d'une PS4 qu'est la Steam Deck.Sony n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la suppression de l'article de blog.Source : https://www.theverge.com/2023/7/13/22814964/ratchet-and-clank-pc-system-requirements-directstorage