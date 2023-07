Et les vainqueurs sont....: 1. Nintendo GameCube 2. Nintendo sixty fouuuuur 3. Super Nintendo 4. Dreamcast 5. PS3 Fat 6. Q Panasonic / Neo Geo AES 7. Ps One 8. Xbox 360 9. Nintendo Wii 10. PS2 11. Saturn (japonaise) 12. Ps5 13. Megadrive 1 J'ai classé à partir du principe suivant : 3 points pour la première console de votre top, 2 points pour la seconde 1 point pour la troisième.

Like

Who likes this ?

posted the 07/13/2023 at 01:22 PM by shunsui