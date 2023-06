Je suis aux alentours de 15h de jeu, et je ne comprends tout simplement pas les retours des influenceurs sur FFXVI.Je comprends les critiques qu'ils font sur le jeu, sur ce point aucun problème: c'est effectivement très linéaire, le peu de quêtes annexes que j'ai pu faire jusque maintenant étaient tout simplement inutiles, la composante RPG est plus que discrète, l'exploration limitée...Mais ca mérite tout de meme un 9/10.Le gameplay est excellent, avec une vraie profondeur qui certes n'est ni indispensable pour avancer, ni vraiment mise en avant par le jeu lui même, mais quand tu t'amuses à travailler tes propres combo dans le mode entrainement et que tu reviens tabasser les mobs avec des scores de plus en plus hauts pendant le choc des ennemis, c'est gratifiant de fou. Pour Moguri, heureusement que le jeu est beau, sinon il n'y a rien à mangerLes musiques sont très bien, j'ai cru pendant les 3/4 premières heures que j'allais être d'accord avec les critiques qui disent qu'elles sont insipides mais non non non c'est pas du tout le cas, je suis dans un état de trans en combat et c'est en grande partie grace aux musiques. Mais non y'a Gautoz qui grince des dents sur twitter alors les musiques sont nulles, il n'y a rien à en tirer.Le scenario est certes parfois prévisible pour le moment, mais la mise en scene fait que tout est super bien ammené et je n'ai spotté que 2/3 incohérences minimes qui ne nuisent pas du tout à l'expérience. Les intrigues sont intéressantes, il y a un bon développements des relations entre les différents personnages, et les intrigues politiques sont bien ficelées en plus d'etre faciles à suivre grace à l'encyclopedie ingame. Encore une fois je ne comprends pas; le fameux Daniel Andreyev, prince du "bon gout", qui vient raconter que c'est mal écrit, que les évements majeurs n'ont aucun intérêt et sont dignes d'une fanfiction, lui qui pourtant s'émerveille comme un enfant de 3 ans quand le scenar de Zelda te demande une nième fois sauver le royaume d'hyrule des griffes de ganondorf... Je ne sais meme pas quoi en dire (toutes mes excues à tous les fans de zelda, je n'ai pas fait le jeu je ne connais pas le scenario, c'est totalement gratuit)Après attention, ce n'est clairement pas un jeu pour tout le monde et ca je le comprends très bien. Le manque d'exploration se fait quand même bien ressentir et le fait que ce ne soit tout simplement pas un RPG élimine d'office la moitié des clients de la licence. Je suis conscient que ca puisse être de vrais défauts pour qui s'attendait à autre chose. Mais j'ai l'impression que même mis à part ca, le jeu se fait très injustement saboter par ces "leader d'opinion". Je m'amuse comme un cinglé dessus et j'ai l'impression d'être pris de très très haut par ces mecs qui refusent absolument l'idée qu'un FF en dehors des carcans habituels de la saga puisse être juste "bien".Carrément j'étais hyper excité avant la sortie mais tous les retours après l'embargo m'avaient refroidi de fou, j'ai mis en garde tous mes amis à qui j'avais conseillé le jeu en leur disant que finalement c'était peut-être pas ouf... Et aujourd'hui, moi comme eux, on casse nos crânes sur les cinématiques et les combats de boss.Vous avez un avis la dessus ? Est-ce que ce monde il est à l'envers, ou c'est moi qu'est a l'envers ???