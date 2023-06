Yo mina,J'ai reçu hier la dernière bête de chez ASUS mais surtout d'AMD; la ROG ALLY.Je l'ai prise chez Boulanger qui offre une carte Mini-SD de 512Go avec pose d'une protection d'écran pour pas un € de plus que le prix de la console.Service impeccable de leur part, j'ai pu la retirer dès 9h30 pour passer la journée (au taff) pour faire toutes les mises à jour et installer les jeux.Alors d'entré de jeu, je vous conseil d'avoir un hub usb-c avec Ethernet pour télécharger la myriade de jeux qu'on voudrait dessus.En Wifi, ça m'aurait pris encore plus de temps...Rien que RE4, Elden Ring, Diablo 4 ça fait déjà 120Go de download. D'ailleurs Diablo 4 j'ai pas installé la version à 80go, pas vraiment besoin de textures en 4KQue vaut la machine?? Ben déjà le niveau de finition est impeccable, j'avais un peu peur que cela fasse cheap avec ce plastique blanc.Mais pas du tout, la machine à le bon poids en main, le son est bon et surtout l'écran rend excellemment l'image dans les jeux.Franchement les couleurs et la définition de l'écran donnent super bien sur Diablo 4 ou Elden Ring.Pour RE4 j'ai du augmenter la luminosité dans le jeu, car les noirs étaient trop écrasés des les parties les plus sombres du jeu.Le son des hp offre plus de détails dans les médiums et reste correct dans les aigus et les graves (pas de subwoofer non plus) avec une bonne spatialisation en stéréo. Exemple dans Diablo 4 on sent vraiment d'où les ennemis viennent et à quelle distance.Alors, j'imagine que le point suivant intéresse le plus grand nombre d'entre nous, à savoir la puissance du APU (CPU/GPU en SoC).Sur ce point je dois dire que c'est ce que j'attendais.On est sur un bonne machine portable, mais pas vraiment sur petite Xbox series S.Il y a du TF sous le coude, mais pour le format qu'offre la machine.Càd, du 1080p en 30 à 45 fps selon les jeux.Alos oui on aura des petits jeux indé qui vont tournée en full 60 voir plus. Mais il ne faut pas se leurrer, la console est faite pour bouffé du jeux pré 2020 sans tousser et post 2022 avec des performances honnête.Quand je vois tourner RE4 entre 28 et 35FPS en performance ou medium... ben ça fait son petit effet.Avec seulement 25w pour l'APU, pour moi c'est un peu de la magie...Quand je vois que ma 3080Ti prend 300w à elle toute seule pour faire tourner (en ultra) RE4 en 1440P...Je me dis c'est tout simplement fou.Voilà pour ce premier avis, je vais pas la faire trop longue car bcp de choses à dire quand même.Juste un dernier point sur le côté Windows et écran tactile.Pour ma part je trouve ça très fonctionnel et pas trop de bug comparé à un PC normale ou un Laptop.J'arrive à tout faire, comme taper le code du Wifi ou changer les petites options en bas à droite de Windows.un clic pour lancer et rester sur l'icone pour faire un clic droit, ça marche nickel.Même avec mes gros doigts, j'arrive à être précis et faire peu d'erreurs.Voilà en gros, mon premier avis.Si vous avez des questions bien précises sur cette machine n'hésitez pas.Je prendrais le temps ce weekend pour faire des captures et répondre à vos questions... S'il y en aAllez je retourne sur Diablo 4, il est vraiment bon en vérité