En ces temps de petites balles jaunes, c'est l'occasion idéale pour revenir sur un des jeux de tennis les plus importants de l'histoire, celui qui a posé les bases de tous les softs qui ont suivi, je veux bien sûr parler de Match Point, sorti au milieu des années 80 sur les machines 8 bits de l'époque.Retour sur ce best seller, ainsi que sur son développeur Psion, qui avant de créer des micro ordinateurs portables, se fera un nom dans le développement de jeux vidéos ...

Like

Who likes this ?

posted the 06/03/2023 at 12:00 PM by jedi