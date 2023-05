- L'annonce d'octobre 2022 de Silent Hill : Ascension, une série de streaming interactif de Genvid Entertainment et Konami, a fait sourciller les fans mais a fourni peu de détails. Aujourd'hui, Genvid a rompu son silence en nous donnant non seulement de nouveaux détails sur la série mais également une bande-annonce.- Dans cette série, qui se déroulera simultanément à travers le monde, les spectateurs peuvent aider à décider du sort des personnages principaux d'Ascension. Cela signifie qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le public aura son mot à dire sur qui survivra à l'histoire sûrement horrible, qui sera racheté ou damné par ses actions, et qui en subira presque certainement les conséquences horribles. Selon Genvid Entertainment, même les développeurs ne connaîtront pas les résultats de l'histoire jusqu'à ce qu'elle se déroule.- Silent Hill : Ascension propose un ensemble de nouveaux personnages, monstres et lieux dans l'univers de Silent Hill. Genvid a conçu un système interactif en temps réel qui permet aux téléspectateurs du monde entier de décider du sort de ces personnages dans le récit que le studio a conçu. À partir de 2023, les fans peuvent écouter des moments d'histoire en direct où chaque jour est différent en fonction des interactions avec le public.