Jeux Video

"Bah pourquoi l'info est pas en home ?"



Alors c'est simple.

Kotaku (par l'intermédiaire d'Ethan Gach) ne précise rien si ce n'est que c'est acté selon plusieurs de leurs sources.



On pourrait se dire que c'est cool, autant pour Nintendo qui pourrait avoir un showcase spécial "Switch 2 Reveal" que PlayStation qui tenterait de prouver qu'ils ont encore des first-party autre qu'Insomniac.



Sauf qu'il n'y a aucune précision. Rien.



Donc si c'est pour repartir (coté Nintendo) avec un Indie World et (coté Sony) un State of Play Spider-man 2 un mois avant le lancement, bah merci, on s'en doutait déjà les mecs.





Mais je passais juste l'info en retournant sur Hellblade que je découvre avec 10 ans de retard.

(sympa, intéressant, mais d'un pompeux...)