A vrai dire je trouve cela un peu inquiétant car cela veut dire et vu la gueule du jeu, que chez Platinum ils ne sont pas à fond sur leur gros projet perso et/ou qu'ils n'ont pas autant de commande que cela (on imagine qu'ils bossent sur le prochain Nier pour Square, il y a une longue rumeur à propos d'un Astral Chain 2 (le jeu ayant atteins ses objectifs de ventes))Pour ce jeu, on est devant un petit jeu d'action 2D qui ne semble pas apporter grand chose d'incroyable, je veux dire qu'il y a tellement de proposition chez les indés que celui-ci n'inspire pas grand chose.alors oui, il est gratuit donc cela excuse tout...bah perso je préfère voir Platinum faire autre chose.Gratuit mais on voit qu'il s'agit d'un premier dlc...on imagine qu'ils vont vendre les futurs suites.A vous de voir, le jeu est gratuit avec une réalisation solide, pas super original et sans doute qu'il y a bien plus intéressant en allant fouiller dans la scène indé.Edit:Le DLC est bien sur multi...et d'ailleurs amusant mais un petit malin réclame une version Wii UEdit comme Masharu et Flom me l'ont signalé , le jeu est un pallier du kickstarter...donc bravo à Platinum de tenir promesse.