Quelques datas pour essayer de comprendre ce qui se passe1 en fait malgré que la Switch soit à un stade classique de fin de vie, on voit quand même certains chiffres qui permettent de comprendre pourquoi Nintendo peut encore retarder sa prochaine Switch car:Nintendo continue encore de vendre beaucoup de jeux.2.Le recrutement de Nintendo:Mars 2001 environ 3000 salariés, aujourd'hui environ 7500 avec une courbe qui risque encore de grimper.L'évolution:Pendant le covid on a vu une baisse du nombre de recrutement mais Nintendo semble avoir gérer car la deuxième année le recrutement repart à la hausse malgré les incertitudes des confinements, enfin cela explose 2022/23 preuve réel que Nintendo bosse sur des projets qui demanderont encore plus de main d'oeuvre (Switch2)Je trouve que la période Covid a été un des éléments indirect et anodin mais important du succès de la switch