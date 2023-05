J'ai pu obtenir (presque) tous les accessoires de Zelda TOTK et... la qualité est vraiment pas mal ! Que ce soit pour la manette, la pochette ou l'Artbook et le "Displate" :-D !Bon, du coup, 3 vidéos sur les 3 accessoires :Franchement, si vous êtes déçu du collector du jeu, vous pouvez vous rattraper avec les accessoires, et financer Nintendo pour la sortie du prochain épisode de Zelda (puisque certains ont terminé le jeu en 1h44, attention la vidéo Spoil).

Who likes this ?

posted the 05/14/2023 at 04:39 AM by suzukube