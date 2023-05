Alors pour changer un peu des 247 articles sur Zelda ^^, voilà une petite vidéo qui revient en détail sur la conception du jeu d'arcade d'Atari sorti dans les années 80, par quelqu'un qui allait devenir un acteur majeur du marché ... à savoir Mark Cerny.Puis je détaille les différentes conversions de l'époque, avec notamment une particularité étonnante de la version Megadrive, qui a eu le droit à 2 versions différentes, une développée par EA et une autre par Tengen.Sans oublier de parler de la suite avortée qui aurait du sortir en 1991, mais dont la sortie sera annulée à cause d'un petit jeu de combat que Capcom allait sortir cette année-là ...

posted the 05/13/2023 at 10:28 AM by jedi