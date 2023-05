Yo mina,j'ai craqué pour la dernière geekrie de chez Asus.Je cherchais depuis longtemps une console de rétro-gaming de qualité. Puis la Steam Deck m'a fait quand même de l'oeil mais j'étais prêt à attendre la V2 pour jouer à des jeux PC.Mais voilà Asus dégaine en premier en proposant du "lourd" d'entré de jeu avec du AMD comme munition.Alors oui 799€ (699$) c'est pas vraiment entrée de gamme mais avec une Switch entre 260 et 320 et une Steam Deck en version fâchée juste 100€ moins cher.Ben le deal me semble correct. De plus je voyage bcp et j'ai vraiment énormément de jeu PC à finir.Pas spécialement de gros AAA, mais tout pleins de games sur mon compte steam/epic à faire ou à refaire.Mais que vaut la console?? Oui c'est une console pour Asus, pas un PC "handhled".Même si on se retrouve avec une version "full" de Windows 11, il y a une surcouche dès le démarrage qui fait le taff d'après les retours... mais on sent que des mise à jour sont à attendre.Il faudra d'ailleurs passer pas Windows pour télécharger les launchers et surement pour le rétro.Avantage par rapport à la steam Deck quand même mais peut-être moins sexy... pour l'instant.Par contre ça à l'air très complet pour les settings rapide de la console.Comme changer le niveau du boost de la machine ou l'éclairage de l'écran. Ou pour éteindre les LED autour des sticks analogiqueBon son avec des baffles bien placés sur le châssis, un rendu très correct et définie pour la taille des speakers.Du AMD Zen3 4µm, ça chauffe mais reste très silencieux, comparable à une Switch (pas trop encrassée). Avec 16Go de RAM et 4 de VRam.ça me semble légé ça par contre, mais vu la résolution MAX de 1080p et la qualité des graphismes qu'on peut baissé vu la taille de l'écran... ça devrait le faire! Mais 8Go aurait été le top à mon sens.Je pense qu'on est clairement entre la PS4 pro et le Xbox series SLe tout emballé dans une boite sommaire, mais écolo...Le socle est en papier renforcé par exemple; efficace pour sa fonction.Par contre il y a un accessoire qui aurait du être mis avec et pas en plus (à 119€ ça pique en plus), c'est le chargeur "Docking Station".En gros, c'est un chargeur USB-C 65w mais qui sert de hub USB 2.0 et HDMI dessus.Donc parfait pour l'accouplé avec un écran et une manette Xbox (avec dongle) pour jouer à l'hôtel ou sur un petit écran 27''... Au bureauQuel est sa puissance?On reste vraiment dans un format portable mais avec de la dernière génération de chez AMD quand même.Le RT n'est pas sont point fort mais reste la console portable la plus puissante à ce jour.Avec une double perf par rapport au steam deck, on est dans un format qui offre du 30 à 60 fps (voir 120 en Dock) sur du medium/high sur les tout derniers jeux.Ce qui est énorme, je suis vraiment impatient de tester RE4 Remake ou Diablo 4 dessus.Je pense qu'en prenant un peu de temps pour parfaire les settings de ses jeux les plus joués; cela peut offrir du 60fps en faisant un peu de concession graphique.Même jusqu'à mettre l'écran en 720p (1080p 120hz natif). Mais vu la diagonale de l'écran, il faut vraiment observer et avoir deux consoles l'une à côté de l'autre pour voir la différence.Qui dit portable, dit une manette aussi.Asus, en plus de faire sa première console (sous Windows rester calme), doit faire aussi tout un travail sur le côté contrôleur de son ptit bb.Là, d'après les retours tout est dans le haut sans être excellent. Donc pour un premier essais, on peut dire qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire.Après les exemples sont là et il n'y a pas vraiment de prise de risque.Dans le sens pas de vibration HD, d'ailleurs pas de vibration du tout à ma connaissance, ni de gâchettes haptiques.Mais bon on va pas demander à une compagnie de faire des manettes comparable à ce d'autres ont mis des années à parfaire génération après génération.Les plastiques sont bon et ROGueux là où ils doivent être. La prise en main, une fois comprise car autres qu'à l'habitude, est bonne et ne donne pas de fatigue... même aux toilettes...Donc oui, Asus a su faire quelques choses avec sa première proposition. En tout cas de me faire cracher des €€ en précommande déjàJe pense que l'autonomie est le gros point faible en pleine puissance. On parle entre 1h et 2h...Heureusement, le port USB-C pour recharger est bien placé en haut, donc pas gênant pour jouer branché.Mais on est clairement sur un produit pour rester à la maison, bureau ou hôtel.Pour moi, ça me correspond pour d'autres non...C'est la vie j'ai envie de dire.Pour ma part, je vrais surement faire bcp d'émulation.De la nes à Switch, donc je ne pense pas vider la batterie dans ces types d'utilisations.Mais on verra!!Gros craquage de slip mais je pense que j'ai pas acheté un produit en mode Wish de la Steam Deck.Je la reçois le 13 juin, dans un petit mois ma foi.Je pourrais faire un autre article plus en détails.Maintenant qu'elles sont les questions que vous vous posez le plus sur cette dernière folie d'Asus?Vous avez craqué aussi?? Ou pas du tout??Curieux de vous lire en tout cas!