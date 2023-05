Avec ses 8.6 Tflops, soit la puissance de 2 Xbox Series S, cette console fume les PC portables sous RTX 3050 ! A 799 € (Fnac) , difficile de trouver un meilleur rapport qualité prix pour jouer en mobilité ! Mieux encore : j'ai décidé d'en faire ma machine portable, ce qui veut dire qu'elle sera littéralement mon prochain ordinateur portable, sur lequel je ferais mes montages vidéos, mais qui remplacera également mon iPad...L'architecture ZEN 4, déjà en avance sur son temps (et peut être présent sur la PS6) propose une puissance totalement indécente à un prix carrément abordable... J'suis chaud !Bref, pour moi, elle comble les défauts de la Steam Deck avec brio et c'est banco !

Who likes this ?

posted the 05/12/2023 at 03:34 AM by suzukube