Un SSD qui ne fonctionne qu'à 3500MBIT/S, à comparer aux 5500MBIT/S du SSD interne de la PS5 et aux 7000MBIT/S d'un SSD haut de gamme NVME.Pourtant... Il se lance tout de même dans l'aventure.Que va-t'il se passer ?Sera-t'il satisfait de la PS5 Digitial Edition avec 4,8 To de jeux, dont 2 To utilisable uniquement avec des jeux PS4 et 2 To utilisable avec l'ensemble des jeux PS5 actuellement disponible sur le marché et peut-être hypothétiquement incompatible avec quelques titres dans le futur ?C'est ce que vous découvrirez à travers cette nouvelle vidéo des aventures de SuzuKube ! On vous attend pour dépasser les 50 vues sur cette vidéo