Xbox One : 1280x720p/30fps (27~40fps avec fréquence d'images débloquée)

Xbox One X : 2560x1440p/30fps (30~40fps avec fréquence d'images débloquée)

Xbox Series S :

Mode Qualité : 2112x1180p/30fps

Mode Performance : 1600x900p/60fps

Mode Équilibré : Dynamic 1920x1080p/40fps

Xbox Series X :

Mode Qualité : 3200x1800p/30fps

Mode Performance : 2560x1440p/60fps

Mode Équilibré : Dynamic 3200x1800p/40fps

Mode Ray-Tracing : 2560x1440p/30fps

HFR : 1920x1080p/~80fps



Cette comparaison se concentre sur les versions Xbox One S/X.



Les versions Xbox One S/X subissent des restrictions générales sur tous les paramètres, comme prévu. Cependant, la qualité visuelle est acceptable.

La Xbox One X maintient un niveau de texture supérieur à celui de la Xbox One. La Xbox One a des problèmes de chargement de textures et de géométrie.

La distance de rendu et l'éclairage sont les paramètres qui affectent le plus le rendu visuel, le plaçant à un niveau inférieur à celui du mode Performance de la Xbox Series.

Les versions Xbox One S/X suppriment également certains éléments de l'environnement (vases, peintures et autres meubles) pour réduire la charge graphique.

Les versions Xbox One S/X offrent la possibilité de débloquer la fréquence d'images, atteignant jusqu'à 40fps en intérieur. À l'extérieur, la moyenne ne dépasse pas 35/32fps sur la Xbox One X. La Xbox One peine à atteindre 30fps dans ces zones.

Les temps de chargement sont sans aucun doute le point négatif des versions oldgen. Surtout sur la Xbox One X, explorer le château de Poudlard peut être éprouvant avec des temps de chargement de plus d'une minute sur certaines portes.

Ces temps de chargement affectent également les menus.

Avalanche Software a fait du bon travail et il semble que les mois de retard pour la version Oldgen de Hogwarts Legacy en valent la peine. Avec des sacrifices visuels assumables et une performance correcte, les versions Xbox One S/X sont agréables si nous sommes patients avec les temps de chargement.

Hogwarts Legacy est disponible sur Old Gen, l'occasion de voir le "GAP" avec la version Current Gen du jeu...