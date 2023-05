Bonjour,



Je viens d'acquérir une PS5 disque (garantie juillet 2024) avec deux manettes, une station de recharge etc ... 450€. Je viens de l'acheter pour mon fils et j'aimerai connaître des jeux exclusifs qui pourraient lui plaire.

Il faut savoir qu'il a déjà une switch OLED et une xbox series S.

Je me dis qu'il vaut mieux demander aux connaisseurs que de faire des recherches dans le vide.

Pour info il a 10 ans, je sais il est gâté mais c'est un bon garçon, brillant, studieux etc ...