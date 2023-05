J'ai enfin pris la PS5 version disque. Surtout parce qu'il y avait enfin du stock et que j'ai kiffer voir les scalpers pleurer leur race en la vendant à perte.



Parlons design, en vrai je la trouve pas si moche que ça, la voir en vidéo et en vrai n'est pas la même chose. J'aime bien le blanc mat, le côté "modem" est sympa. Par contre moins fan du noir brillant, salissant.



Ceci dis, on ce foutais de la tronche de la xbox One sois disant trop grande, trop lourde, trop.... Au final cette PS5 pèse son poid et est beaucoup plus grande, donc bon....



Je kiff l'interface, plus belle que sur PS4 et plus fluide. Le "home" qui s'affiche en bas en appuyant sur le bouton central est sympathique. Le principe du jeu mis en pause pour est repris plus tard (ne fonctionne que sur les jeux PS5 apparemment?) je l'utilise déjà sur Xbox Série X et j'aime bien cette feature.

Je vient de commencer avec donc soyez indulgent... Lol



Pour le moment je n'ai que deux jeux PS5 (et blinder de jeux PS4 ceci dis, donc bon....).



Spiderman Mile's Morales plutôt sympa, à voir sur la durée.

Tales of Arise (qui est sur PS4 mais upgrade PS5), pas encore installer.

Et le fameux jeu Astro intégrer à la console, que j'ai bien aimer en vrai, sa montre les possibilités de la manette (le "siaxis" est toujours aussi naze).



La manette est vraiment bien foutue, lourde, bonne prise en main, les gâchette adaptative j'adore ainsi que les vibrations sur toutes la manettes. Bref la meilleur manette PS que j'ai eu en main (hormis les joystick auquel j'ai pas vraiment l'habitude).



Bref,je suis très content de cette achat, bonne machine, bonne manette, manque juste les jeux (comme sur Xbox ceci dis).



D'ailleurs, des jeux à conseiller les amis ?



Autre choses, je cherche des joueurs (pas forcément pour jouer mais juste pour faire des groupes d'ami) ceux avec qui je jouais depuis des années mon tourner le dos en pleine crise Covid.