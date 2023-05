Nous n'avons pas été très impressionnés par la version Xbox de Redfall, mais la version PC a sa propre gamme de problèmes inacceptables - des saccades lors des déplacements aux menus de paramètres non descriptifs et non utiles, en passant par des bugs visuels et une utilisation terrible des cœurs du CPU. Le support de tous les upscaleurs modernes et d'une sorte de passe de précompilation de shader améliore les choses, mais cela est encore loin de la qualité que nous attendrions d'une grande sortie triple-A.

Redfall utilise énormément de puissance CPU, au point de réussir à ralentir le jeu sur une RTX 4090. Selon Digital Foundry, cela serait dû à une mauvaise gestion des processeurs multicœurs.