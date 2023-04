Arrivé en Martinique via le cinéma d'auteur (hey oui, le otakus doivent se battre sur l'île), Suzume est une véritable lettre d'amour à la culture japonaise, faisant écho aux tragiques évènements (sans spoiler) qui se passe sur l'île.C'est simple : si vous adorez le japon et que vous ne l'avez pas encore vu, ne cherchez même pas à en savoir plus sur cette oeuvre : FONCEZ !Une histoire touchante, des personnages bien écris, une bande son digne des plus grands dieux du Japon, un doublage (VO) de qualité et des dessins à tomber à la renverse, utilisant des techniques de rendu moderne à l'ordinateur... Cette œuvre est PARFAITE. Ouais, n'ayons pas peur des mots !Et s'il vous faut plus d'arguments, vous avez le petit vlog et cette bande annonce en français - qui spoile grave mais bon, s'il faut vous motiver hein (même si je recommande en VOSTFR en vrai. Les SUGOIIII n'ont pas d'équivalent en France. OGENKI DESU KA ?) !