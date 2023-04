On le sentait un peu venir malgré les possibilités de compression (ou celle d'avoir deux Blu-Ray comme l'ont eu certains jeux tel que Red Dead 2, FF7R ou Cyberpunk), mais EA n'a pas voulu s'emmerder a faire tenir les 150giga sur la version physique de Star Wars Jedi Survivor et vous imposera donc un téléchargement obligatoire pour lancer le jeu.En effet le jeu est deja disponible ici et là, et un joli " Download Required" est inscris en tout petit sur la boite.