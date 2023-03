Moi et la série Diablo, on a toujours fait 2... Il faut dire que les ambiances sombres et démoniaques n'ont jamais été mon truc, même sur un DOOM par exemple (même si le gameplay de DOOM est tellement bon que forcément, j'aime quand même) !Et pourtant, je me suis lancé dans la bêta de Diablo IV et... Impossible de m'arrêter O_o !Je ne saurais vraiment dire pourquoi le jeu m'attire autant, alors même que Diablo III (sur Nintendo Switch je précise) ne m'a pas autant hypnotisé ? Peut-être est-ce ce monde ouvert, le sentiment d'exploration, le gameplay jouissif, le fait de croiser d'autres joueurs sur la carte, les graphismes (et pourtant je jouais sur Xbox Series S), les musiques ? Je ne saurais dire ce qui rend ce Diablo IV si addictif, mais le résultat est là : La bêta achevée, j'me retrouve à devoir trouver un jeu pour compenser ce manque (et j'ai jeté mon dévolu sur Divinity : Original Sin II et Divinity : Original Sin Enhanced Edition et son 9/10 sur Gamekult même si ce n'est pas le même genre de jeu : https://www.gamekult.com/jeuxinity-original-sin-enhanced-edition-3050467509/test.html ).Y'en a d'autres qui ont découvert Diablo via cette bêta ici ?