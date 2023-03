Juste un petit encart pour savoir quels sont vos plaisirs coupables gaming ?

En gros, les jeux pas vraiment apprécié par la communauté joueur et / ou la critique, ou juste pas trop connu, je me suis dit que ça pouvait être drôle

Pour ma part :

- SNES : Pop'n TwinBee (shooter)



- Megadrive : Eternal Champion (baston)



- Playstation : Cardinal Syn (baston, j'avais adoré) et dans le même style Ergheiz ma pépite à mes yeux



- Xbox : The Suffering (TPS) celui là je l'ai sur kiffé, son ambiance, malsain violent à l'excès sur tous ses aspect



- Dreamcast : Omikron the nomad soul (dur à qualifier) le meilleur jeux que j'ai fait à mon gout



- Playstation 2 : Leisure Suit Larry : Magna Cum Laude, cette lourdeur des vannes en dessous de la ceinture, les parodies, les dialogues débiles



Xbox 360 : MagnaCarta 2 (RPG) j'avais accroché de fou le gameplay, l'histoire et la durée de vie, pas un mauvais jeu mais un jeu tristement boudé



Playstation 3 : dur mais Dead Nation, pas mauvais mais ultra basique dans la forme mais ça prenait bien



Playstation 4 : Diablo 3, juste que je ne savais pas quoi mettre



Playstation 5 : Forspoken, malgré tous le mal que beaucoup en pensent j'ai vraiment adoré, très imparfait mais c'est l'attente qu'on en avait qui lui a le plus nui



Voilà



mention spécial à mes amours : tous les Shadow Hearts, le magique et génial Majin the forsaken kingdom et Kingdom of Amalur