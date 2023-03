Non mais je vois plusieurs débats sur internet comme quoi la version PS5 de Resident Evil 4 Remake écrase la version Xbox Series X, c'est peut-être le cas, je n'en sais rien, mais vous avez vu les versions PC? (Je parle sur un vrai PC devant vous et non sur une vidéo Youtube qui a du mal a créé une différence entre une version PS4 et PS5...).C'est le jour et la nuit, Capcom avait fait une déclaration il y a maintenant quelque temps comme quoi la firme veut faire migrer la communauté Resident Evil sur le PC mais avec cette version de Resident Evil 4 la migration va se réaliser je pense bien (c'est déjà le cas avec la montagne de MOD sur la série mais bon...).Sur PS5 et Xbox dans le options on a le HDR, le Ray Tracing, les cheveux de Leon, deux ou trois bidouilles et...et c'est tout.Sur PC, il y a une montagne d'option graphique paramétrable de partout, comme le nombre de cadavres a l'écran, la distance d'affichage, la qualité d'image, les effets de pluies, la physique des cadavres, les textures, le frame rate, l'éclairage, etc etc.Un peu comme a l'époque, le bond n'est pas énorme, mais on passe vraiment d'un RE4 GameCube a un RE4 PS2 avec cette différence d'optimisation.Je n'ai pourtant pas un PC de la mort (une RTX 3060 ) mais j'arrive a mettre le jeu en maximum cependant, et la différence est totalement là.Je pense que c'est a cause de ce choix de Capcom de foutre le jeu en Current Gen a la place de Full Next Gen. Résultat il n'y a aucun effort d'optimisation sur les versions consoles, juste un truc qui s'approche de la version PC mais voilà, je trouve ça vraiment dommage, surtout pour un jeu qui peut facilement tourner en Maximum sur consoles Next gen.Capcom est dans la paresse la plus totale pour les versions consoles.Bref, il faut absolument que les versions Old Gen des jeux disparaissent totalement de la circulation pour 2024.PS: J'imagine même pas avec les MOD graphique comme a chaque volets sur PC...