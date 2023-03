Vous avez une idée de comment acheter un PS VR2 (et une Steam Deck) en Martinique, sans passer par un service de réexpédition qui va coûter plusieurs centaines d'euros avec à l'arrivée en plus des frais de dossier énorme et une taxation des produits (ouais, on est pas dans l'espace Schengen, visiblement on doit être américains ou un truc du genre) ?



Le problème de ces produits, c'est qu'ils sont introuvable dans le commerce, et que ces société (Valve, Sony) ne livrent pas dans les départements extraterritoriaux...



Dans le même genre, y'a N26 qui a décidé qu'habiter en Martinique c'est un motif pour ne pas expédier une carte bancaire sur l'île O_o ! Bref, vous savez où l'on peut trouver des PS VR2 à part chez Sony ou sur ebay à plus de 800 € ?