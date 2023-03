Actuellement, vous pouvez obtenir 1 mois de PS Plus essential pour 1 € :C'est 3 € pour de l'essential ou 5 € pour du premium.Offre valable uniquement pour ceux qui ne se sont pas abonnés.De mon côté, Sony me propose même de passer au PS Premium pour 11 € (mais bon, j'avoue, la flemme pour des roms de jeux PS1 et des démos).