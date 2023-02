Attention, article qui devrait intéresser les plus âgés du site, car j'ai eu la chance d'interviewer Patrick Montier, qui est le créateur du jeu Firescape sorti en 1987 sur Amstrad CPC (édité chez FIL).Et il nous raconte comment il a développé ce jeu tout seul, de A à Z, alors qu'il avait 18 ans, et bien évidemment, sans aucun outil à sa disposition. Le tout 100% en Basic ...Témoignage d'une époque révolue, où il n'y avait pas de pression marketing derrière, pas de standard à respecter. Juste l'amour du JV, et la possibilité de pouvoir créer le jeu qu'on avait envie de faire ...

Who likes this ?

posted the 02/19/2023 at 09:20 AM by jedi