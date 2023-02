Namco Bandai, petit éditeur indépendant sans-le-sou ayant dans sa besace d’innombrables flops comme The Witcher 3, Cyberpunk, Elden Ring, les jeux One Piece et Dragon ect.... fera le travail a moitié sur la compile de Baten Kaitos prévu cet été sur Switch puisque que le second opus jamais sorti en Europe, Baten Kaitos Origin (Baten Kaitos 2 au Japon), sera uniquement traduit en anglais et que seul le premier sera en français.On rappelle -même si c'est pas bien-, qu'un patch français amateur existe pour la version Gamecube, ça donne envie de donner notre argent a Namco.On ne parlera pas non plus du fait que le jeu restera en 30fps (comme leur remastered de Tales of Symphonia) et qu'ils ont supprimé les doublages anglais (bon ça a la rigueur...).Et a coté tu as Atlus fait l'effort de traduire Persona 3 & 4, Konami la compile Suikoden, Square-Enix Chrono Cross et Seiken 3 (de la Snes merde), même GungHo a fait l'effort de traduire Grandia 2 et de retraduire Grandia 1 pour la sortie de la compile Grandia sur Switch alors qu'ils doivent avoir 10 fois moins de pognons.Sinon on apprend qu'on pourra désactiver les combats, faire les combats en mode automatiques et skipper les cinématiques.