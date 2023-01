Hardware1 PlayStation 5 – 38,602 (2,213,311)2 Switch OLED Model – 28,626 (3,787,574)3 Switch – 12,820 (19,138,059)4 Switch Lite – 10,141 (5,175,409)5 PlayStation 5 Digital Edition – 3,550 (335,499)6 PlayStation 4 – 2,544 (7,849,815)7 Xbox Series S – 740 (229,048 )8 Xbox Series X – 205 (173,083)9 New 2DS LL (including 2DS) – 83 (1,190,306)Hop, peut-être le début de la remontadaAvec un peu plus de 50 000 toutes versions, la switch fait un de ses plus faibles scores.Les Xbox au coude à coude avec la Nintendo 2DS!SOFTWARE2 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 43,983 (4,739,035)3 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 16,091 (3,833,699)4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,857 (5,115,176)5 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 9,220 (978,511)6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,146 (3,016,620)7 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 6,009 (1,157,864)8 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 5,942 (2,830,215)9 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 5,468 (267,222)10 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 5,327 (5,105,655)Sans surprise Fire Emblem est premier ne battant pas le record de Three houses mais faudrait analyser peut-être avec la période lancement également (en tpotu cas on ne peut pas pointer la grosse concurrence niveau sortie).pour le reste du top du très grand classique: Smash, Momotaroh, Mario party, Minecraft, Pokemon , Mario Kart